Corporaties en banken beraden zich over verzoek toeslagenaffaire

Woningcorporaties staan „welwillend” tegenover de oproep van de overheid om de schulden kwijt te schelden die gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire hebben. Maar ze willen wel eerst met elkaar in overleg, laat corporatiekoepel Aedes weten. Ook banken hebben aangegeven binnenkort gezamenlijk een standpunt over de kwestie in te willen nemen.