Experts: alarmsysteem WHO voor pandemie schiet tekort

De manier waarop de wereld nu kan worden gewaarschuwd voor een gevaarlijke virusuitbraak is ongeschikt, zegt een panel van onafhankelijke deskundigen over de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die riep vorig jaar pas op 30 januari een noodtoestand uit en noemde de corona-uitbraak pas op 11 maart officieel een pandemie. Het virus werd eind 2019 geconstateerd in China en verspreidde zich snel over de wereld.