De politie is klaar voor avondklok, het wachten is op de politiek

Het kabinet overlegt woensdagochtend opnieuw over een mogelijke invoering van de avondklok. Justitie en politie zijn al klaar voor de avondklok. Het wachten is op politieke steun, maar zowel de veiligheidsregio’s als de Tweede Kamer zijn er nog niet uit. Ze willen eerst meer weten over de effecten, alternatieven en de handhaving. Het kabinet heeft haast, omdat de Britse, nog besmettelijker coronavariant, ook in Nederland is opgedoken.