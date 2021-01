Wereldgezondheidsorganisatie: in arm land nauwelijks vaccinaties

In sommige arme landen wordt nauwelijks gevaccineerd tegen corona omdat beloftes en internationale afspraken niet worden nagekomen. Er zijn slechts 25 doses gegeven in een land met de laagste inkomens, zegt de topman van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. „Geen 25 miljoen, niet 25 duizend, slechts 25”, aldus directeur-generaal Tedros. Hij noemde geen naam.