Zweeds SSAB wint op beurs na bericht over gesprekken met Tata

Het Zweedse staalbedrijf SSAB was maandag een grote winnaar op de beurs in Stockholm. Beleggers zetten het aandeel flink hoger na een mediabericht dat de gesprekken over een overname van het hoogovencomplex in IJmuiden van Tata Steel niet echt willen vlotten. Op de Europese beurzen was over de gehele linie juist sprake van kleine koersuitslagen. De zorgen over de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus en de hoop op een snelle uitrol van de vaccins hielden de markten in toom.