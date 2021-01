President Macron blij met deradicaliseringsplan Franse moslims

De Franse president Macron is blij met het deradicaliseringsplan van Franse moslims. De moslimleiders sloten een akkoord over een handvest dat radicale preken moet tegengaan. Die zouden het klimaat hebben geschapen voor jihadisten om de afgelopen jaren aanslagen te plegen in Frankrijk. Macron prees de leiders maandag na een ontmoeting met leden van de moslimkoepel CFCM.