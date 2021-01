‘Gesprekken over verkoop hoogovencomplex IJmuiden vlotten niet’

De gesprekken tussen Tata Steel en het Zweedse staalbedrijf SSAB over de verkoop van het hoogovencomplex in IJmuiden en andere Nederlandse activiteiten van Tata vlotten niet echt. Dat schrijft de Zweedse zakenkrant Dagens Industri op basis van ingewijden. De twee grootste aandeelhouders van SSAB zouden sceptisch zijn over de plannen.