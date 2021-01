Een maaltijdbezorger in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen door vier jongens. Rond 00.30 uur bracht de bezorger een maaltijd naar de Carnissedreef, waar hij werd opgewacht door het groepje. Een van de jongens dreigde met een mes, waarna de bezorger de tas met bestelling afgaf. Daarna werd het slachtoffer door het groepje tegen zijn helm geslagen en hard onderuit geschopt.