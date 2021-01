Duitsland positief over toenadering tussen Grieken en Turken

Duitsland is ingenomen met de aangekondigde herstart van de gesprekken tussen Turkije en Griekenland over aanspraken van beide landen op delen van de Middellandse Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas ziet dat „als een goed signaal voor de stabiliteit in de hele regio”, zei hij op bezoek bij zijn ambtgenoot Mevlut Cavusoglu in Ankara.