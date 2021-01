Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 33-jarige man uit Heeten (Overijssel) in hoger beroep zes jaar cel geëist, wegens deelname aan meerdere jihadistische groeperingen in Syrië. De man zit volgens het OM nog in Syrië en was dus niet bij zijn proces aanwezig. De rechtbank legde hem in juli 2018 eveneens zes cel jaar cel op. De man heeft tegen dat vonnis beroep aangetekend.