Een derde gedetineerden in Ter Apel besmet met corona

Een derde van de gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel is besmet met corona. Dat laat de Dienst Justitiële Inrichtingen maandag weten. De gevangenis ging vorig weekend al in lockdown, nadat er veertien besmettingen waren vastgesteld. Daarop werd iedereen getest en bleken 137 van de 407 gedetineerden besmet te zijn.