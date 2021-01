Veiligheidsberaad dag uitgesteld om ontbrekende stukken

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, is uitgesteld van maandag- naar dinsdagavond. Reden is dat nog niet alle stukken beschikbaar zijn, die nodig zijn voor dit overleg, aldus een woordvoerster maandagmiddag. Het belangrijkste gespreksonderwerp voor de burgemeesters was de eventuele invoering van een avondklok.