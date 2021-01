Familie Wisse uit Uddel: Thuisonderwijs druk, maar gezellig

Dat de basisscholen langer dicht blijven, is wel jammer, zegt Tineke Wisse (41) uit Uddel. „Het thuisonderwijs is best druk. Aan de andere kant is het ook wel gezellig, zo met elkaar.” De kinderen Wisse vinden het wel prima dat de scholen langer dicht blijven. Nathan (8): „Je kunt nu wel vaker buitenspelen.”