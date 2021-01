De bewoners van het verpleegtehuis die in Vlaanderen op 28 december de eerste prik van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech kregen toegediend, hebben hun tweede dosis gekregen. De oudste bewoner van woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs, de 96-jarige Jos Hermans die drie weken geleden de primeur had, was maandag als laatste aan de beurt.