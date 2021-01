Britse schaaldiervissers protesteren tegen rompslomp brexit

Britse schaaldiervissers protesteren rond Downing Street tegen de papierwinkel die er sinds de brexit nodig is voor de export van hun waren naar de Europese Unie. Meer dan twintig vrachtwagens voorzien van slogans parkeerden in de buurt van de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. De vissers hebben door alle extra rompslomp moeite om hun producten tijdig bij klanten in de EU te krijgen.