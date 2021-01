Ploumen volgt Asscher: Alleen in kabinet met linkse partij erbij

De PvdA zal alleen in een nieuw kabinet stappen als ook een andere linkse partij daar in meedoet. Lijsttrekker in spe Lilianne Ploumen volgt daarmee de koers die haar voorganger Lodewijk Asscher al in gang had gezet, zo werd duidelijk in haar eerste presentatie aan de pers maandag in een theater in de Amsterdamse wijk Osdorp. „Ik ben hier thuis, ik woon hier om de hoek.”