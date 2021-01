Politie onderzoekt AD-publicatie over dode informant

De Landelijke Eenheid van de politie doet onderzoek naar een bericht dat het AD maandag heeft gepubliceerd over de in 2015 overleden politie-informant Freddy Janssen uit Valkenswaard. De krant schrijft onder meer dat politie cruciale informatie over de informantenstatus van Janssen voor de rechter heeft verzwegen en sporen daarover heeft gewist. Bronnen van het AD spreken van „een grote cover-up”.