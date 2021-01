Stuk minder asielzoekers naar Nederland in 2020

Iets meer dan 19.000 mensen vroegen in 2020 in Nederland asiel aan, laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten. Dat zijn er een stuk minder dan in de twee voorgaande jaren. De coronapandemie had vooral in de eerste helft van het jaar invloed op het aantal asielaanvragen, aldus de IND. Door nationale en internationale maatregelen konden mensen moeilijk reizen en waren ook veel ambassades beperkt geopend of zelfs gesloten.