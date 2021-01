Drie EU-commissarissen in quarantaine na ‘essentiële trip’

Drie EU-commissarissen, onder wie twee vicevoorzitters van de Europese Commissie, zijn in quarantaine gegaan na een reis eind vorige week naar Lissabon met een delegatie van acht onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen. De quarantaine is nodig omdat de drie ‘nauw contact’ hadden met de Portugese minister van Financiën João Leão die besmet met Covid-19 blijkt te zijn. Volgens een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur in Brussel was de trip „essentieel”.