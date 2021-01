‘Gedrag klant blijvend veranderd door corona’

Het gedrag van klanten is blijvend veranderd door de coronacrisis. Zo zullen winkeliers er rekening mee moeten houden dat consumenten ook in de toekomst meer afstand willen houden en zich bewuster zijn van hygiëne. Ook zal de digitalisering van de sector doorzetten. Dat zegt Corine Noordhoff, die per 1 maart wordt aangesteld als bijzonder hoogleraar Retail Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen.