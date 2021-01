Hans de Boer was een bevlogen man, zegt Nic van Holstein, voorzitter van vakbond Vakcentrale voor Professionals (VCP), over de overleden oud-voorman van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. „Met de coronacrisis wilde Hans de Boer er eendrachtig de schouders onder zetten. Het is vreemd om te beseffen dat hij er niet meer is”, aldus Van Holstein.