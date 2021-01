GGD: corona-uitbraak Surhuisterveen lijkt onder controle

De uitbraak van het coronavirus in een verpleeghuis in Surhuisterveen lijkt volgens de Friese GGD onder controle. In de afgelopen dagen zijn ongeveer vierhonderd bewoners en medewerkers getest en dat bracht zestien nieuwe gevallen aan het licht. Het gaat om vier bewoners en acht medewerkers van ’t Suyderhuys, evenals vier medewerkers van andere locaties van het moederbedrijf.