Duitsland biedt veel meer gratis medische mondmaskers aan

De Duitse regering gaat meer gratis medische mondmaskers ter beschikking stellen. Minister van Gezondheid Jens Spahn zei dat er nu 34,1 miljoen mensen in aanmerking komen en dat zijn er zeven miljoen meer dan eerst was gepland. De regering stuurt in de komende dagen vouchers naar mensen boven de zestig jaar en chronisch zieken, die dan twaalf maskers van het type FFP2 kunnen afhalen bij een apotheek.