Haarlemmer zwijgt over wurgen zwangere vrouw en brandstichting

De 45-jarige Haarlemmer Bashir K., die terechtstaat voor het wurgen van zijn zwangere vrouw en het in brand steken van hun woning in Haarlem, ontkent zijn echtgenote om het leven te hebben gebracht. Op vragen over de explosie krijgt de rechtbank maandag nauwelijks antwoorden van de verdachte. K. beroept zich geregeld op zijn zwijgrecht.