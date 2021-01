De Boer, niet de verbinder wel de man met verrassende uitspraken

Hans de Boer stond in de polder niet bekend als verbinder, maar wel als iemand die met verrassende uitspraken uit de hoek kwam. Zo zei hij in 2015, een jaar na zijn aanstelling bij de werkgeversorganisatie: „al die labbekakken die hier in een uitkering zitten, die moeten aan het werk”. De Boer overleed maandag als gevolg van een zware hersenbloeding.