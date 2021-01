Ruim 5 miljoen naar onderzoek gevolgen microplastics in lichaam

Een consortium bestaand uit onderzoeksinstituut TNO, financier van onderzoek in de gezondheidszorg ZonMw en sectororganisatie Health~Holland steekt 5,4 miljoen euro in onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastic. „Het doel is om de effecten van micro- en nanoplastic deeltjes op de gezondheid van de mens vast te stellen en uiteindelijk te voorkomen”, aldus TNO.