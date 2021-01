Aanklagers eisen dat Navalni 30 dagen vast blijft zitten

De zondag aangehouden Kremlincriticus Aleksej Navalni is voorgeleid voor de rechter en de aanklagers eisen dat hij 30 dagen vast blijft zitten. Dit meldden aanhangers van Navalni vanuit de plaats waar die vastzit, Chimki. Circa tweehonderd aanhangers hebben zich bij het politiebureau verzameld om hun steun aan Navalni te betuigen. Het is nog onduidelijk of de aanklagers doelen op een voorlopige hechtenis tot er een nieuwe proces tegen Navalni kan komen of dat dit een strafeis is.