Gratis coronatest voor Nederlandse scholier in Vlaanderen

Nederlandse leerlingen die in Belgisch Limburg op school zitten kunnen voortaan een gratis sneltest krijgen als ze in contact zijn geweest met een besmette klas- of schoolgenoot. Het Vlaamse ministerie van Onderwijs zet in de Belgische provincie, waar veel Nederlandse kinderen die net over de grens wonen naar school gaan, mobiele testteams in om snel en op grote schaal besmettingshaarden op te sporen en verdere verspreiding in te dammen.