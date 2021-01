Oproep tot verbieden buitenlandse geldstromen riekt naar verkiezingsretoriek

In het Kamerdebat over de ongewenste beïnvloeding van geldschieters uit Koeweit en Saoedi-Arabië op Nederlandse moskeeën trok de VVD donderdag flink van leer. Via de media maakte de woordvoerster van de partij, nog voordat de vergadering was geopend, al haar standpunt kenbaar. Zij riep het kabinet op de buitenlandse financiering aan banden te leggen met behulp van een paardenmiddel: een wettelijk verbod.