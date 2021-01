Passanten reageren op tekstkar politie Almelo

Een nog onbekend aantal mensen heeft zondag gereageerd op een tekstkar, die de politie in Almelo had geplaatst bij industriegebied Het Wendelgoor in de Twentse gemeente. In een sloot langs dat industriegebied is vorige week zondag het lichaam gevonden van een 14-jarig meisje, dat door een misdrijf om het leven is gekomen. Een vader en zijn twee minderjarige zoons zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het meisje.