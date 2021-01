‘Britse variant lijkt niet onder controle, verwachting zorgelijk’

Van alle coronabesmettingen die nu worden vastgesteld, is waarschijnlijk ongeveer 10 procent de Britse variant. Dat is twee keer zo veel als kortgeleden. De situatie is kwetsbaar en de voorspellingen voor de lange termijn zijn „ronduit zorgelijk”, waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak.