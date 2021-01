‘Westerse verontwaardiging over Navalni leidt van problemen af’

De verontwaardiging van politici in het Westen over de aanhouding van Aleksej Navalni is volgens de Russische buitenlandminister Lavrov vooral bedoeld om de aandacht van echte problemen van de burgers in het Westen af te leiden. Sergej Lavrov zei dit tijdens zijn jaarlijkse persconferentie waar hij de diplomatie van zijn land in het afgelopen jaar doorneemt.