Guatemala stopt karavaan migranten uit Honduras

Leger en politie in Guatemala zijn in actie gekomen tegen een grote groep Hondurezen die zeggen dat ze onderweg naar de VS zijn. Plaatselijke media meldden dat zeker 9000 migranten de grens zijn overgestoken en na ruim 30 kilometer op Guatemalteeks grondgebied zijn tegengehouden, onder meer met behulp van traangas. Bij de botsingen tussen de veiligheidstroepen en de migrantenkaravaan zijn in het weekend meer dan tien gewonden gevallen.