Politie trapt nieuwe aanpak informatie cold cases af in Groningen

De politie begint maandag met een nieuwe aanpak voor het inwinnen van informatie over cold cases, onder het motto ‘Het is nooit te laat om te praten!’. Met een campagne over de zaak rond de moord op de Groningse Els Slurink bijt zij het spits af. De 33-jarige Slurink werd in maart 1997 doodgestoken in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. De dader is tot op heden spoorloos gebleven.