‘Navalni wordt vastgehouden buiten Moskou’

Advocaten van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni zeggen dat ze nog geen toegang hebben gekregen tot hun cliënt. Die is volgens een bondgenoot overgebracht naar de stad Chimki, in de buurt van hoofdstad Moskou. Navalni zou volgens oppositielid Leonid Volkov in de loop van de ochtend wel een lid van zijn juridische team mogen ontvangen.