‘Coronavirus en inauguratie Biden domineren beurshandel’

De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag naar verwachting lager. Ook elders in Europa lijken de beurzen afwachtend te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Later in de week staat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten centraal. Joe Biden wordt woensdag officieel geïnaugureerd als nieuwe president van de VS. De week zal verder relatief rustig beginnen aangezien Wall Street maandag gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day.