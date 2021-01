‘Vakantie in 2021 in Nederland of met auto Europa in’

Nederlanders zoeken voor hun vakantie dit jaar vooral naar onderkomens in Nederland. Mensen die wel over de grens durven te kijken, tonen vooral interesse in autovakanties naar Europese landen als Frankrijk en Italië. Dat concludeert boekingswebsite Zoover, die views en zoekgedrag van miljoenen bezoekers analyseerde. Naar vliegvakanties naar landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Egypte wordt nauwelijks gezocht.