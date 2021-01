Beurzen Azië gemengd na reeks Chinese cijfers

De beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten een reeks van macro-economische cijfers uit China. De groei van de op een na grootste economie ter wereld viel in het vierde kwartaal hoger uit dan verwacht. Ook de industriële productie nam in december sterker toe dan voorzien. De winkelverkopen in het land vielen echter lager uit dan gehoopt. Afgelopen vrijdag lieten de Amerikaanse winkelverkopen ook al een daling zien door de strengere coronamaatregelen.