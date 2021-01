Proef met sneltesten van studenten in Groningen

In Groningen begint maandag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten. Het kan een eerste stap zijn naar hervatten van fysieke lessen.