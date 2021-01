Ongeveer net zoveel ooievaars gezien als vorig jaar

Het aantal overwinterende ooievaars dat het afgelopen weekend tijdens een telling in ons land is gespot, is ongeveer net zo hoog als de vorige keer, verleden jaar. De teller stond zondagavond op 945 tegen 921 een jaar eerder, meldt de Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK). Een woordvoerster is tevreden met dat aantal. Ook het aantal melders nam flink toe, van 550 vorig jaar naar 940 deze editie van de jaarlijkse ooievaarstelling.