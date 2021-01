Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets omhoog

Het totale aantal mensen dat in Nederland met Covid in het ziekenhuis ligt is nu 2379, 19 meer dan zaterdag. Van hen liggen er 671 op de intensive care , een stijging van vijf patiënten, en 1708 op de verpleegafdelingen, veertien meer dan een dag eerder. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.