ME grijpt in, waterkanon ingezet bij demonstratie Museumplein

Omdat demonstranten op het Museumplein in Amsterdam weigerden te vertrekken, is een waterkanon ingezet. Ook trad de mobiele eenheid op, meldde de gemeente Amsterdam rond 15.00 uur. „Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet.”