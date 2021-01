Na een week teken van leven van 22 Chinese mijnwerkers

Reddingswerkers hebben volgens staatsmedia zondag tekenen van leven van 22 Chinese mijnwerkers ontdekt. De werkers zitten al een week ondergronds vast na een explosie in de goudmijn waarin ze aan het werk waren. De ontploffing op 10 januari heeft de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong.