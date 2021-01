110 besmettingen met Britse variant in Belgisch bejaardentehuis

In een woonzorgcentrum in het Belgische Merkem zijn zeker 72 bewoners en 38 medewerkers besmet met de Britse coronavirusvariant, melden Belgische media. Drie bewoners zijn overleden. Ook elders in de West-Vlaamse gemeente Houthulst, waarvan Merkem deel uitmaakt, is het aantal nieuwe coronagevallen binnen twee weken snel gestegen: van 8 naar 85. Van in totaal 128 inwoners van de gemeente staat vast dat ze de Britse mutant dragen.