Het aantal sterfgevallen als gevolg van de ziekte Covid-19 in Duitsland steeg de afgelopen 24 uur met 445, dat is ruim de helft minder dan zaterdag toen 980 overlijdens werden geregistreerd. Het totale aantal doden in Duitsland stijgt daarmee tot 46.419, meldt het Robert Koch instituut, de Duitse evenknie van het RIVM.