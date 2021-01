Strenge avondklok in Frankrijk klokslag 18.00 uur ingegaan

In de strijd tegen het coronavirus is in Frankrijk zaterdag klokslag 18.00 uur een strenge avondklok ingegaan. De komende twee weken moeten de inwoners steeds tussen 18.00 uur en 06.00 uur binnenblijven. Alleen wie van of naar zijn werk gaat mag de straat op, maar ook ouders die hun kinderen brengen of halen van school en kinderdagverblijf.