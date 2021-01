Italië schort vluchten uit Brazilië op vanwege een nieuwe coronavirusvariant in dat land, heeft de Italiaanse minister van Volksgezondheid Robert Speranza zaterdag bekendgemaakt. Iedereen die de afgelopen veertien dagen door Brazilië is gereisd wordt ook verboden het land binnen te komen, zei Speranza op Facebook. Mensen die vanuit het Zuid-Amerikaanse land in Italië aankomen moeten een test ondergaan.