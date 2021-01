Van niet drinken krijg je nooit spijt

Elise van Leeuwen (53) werkt in de maatschappelijke hulpverlening, is getrouwd met Marcel en heeft twee volwassen kinderen, Niels en Merel. Alcohol neemt al dertig jaar een grote plaats in haar leven in. Te groot, vindt ze zelf. Na twee eerdere stoppogingen startte ze begin september met negentig dagen alcoholvrij, gecoacht door Jacqueline van Lieshout. Ze hield een dagboek bij.