Militaire Willems-Orde geveild voor 21.250 euro

Op een veiling van Heritage Auctions Europe in IJsselstein is zaterdag een Militaire Willems-Orde van de hand gegaan voor 21.250 euro. Het gaat om een exemplaar dat in 1848 door koning Willem II werd uitgereikt aan oud-viceadmiraal, oud-gouverneur-generaal van West-Indië en minister van Marine Julius Constantijn Rijk (1787-1854), zo maakte het veilinghuis bekend.