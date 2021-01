De Limburgse gouverneur Theo Bovens is in zijn nopjes met de verkiezing van de 59-jarige Armin Laschet tot nieuwe leider van de Duitse christendemocraten CDU. „De keuze Armin Laschet uit Burtscheid-Aken is een goed signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking met Limburg”, schrijft Bovens op Twitter. „Gratuliere!”, sluit hij zijn tweet af.